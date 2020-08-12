Платежи «Ziraat Bank Azərbaycan» уже в терминалах eManat (R)

Клиенты "Ziraat Bank Azərbaycan" теперь могут пополнять свои манатные карты и текущие счета посредством терминалов eManat.

Для совершения транзакции вам неоходимо будет перейти на страницу "Банковские операции".

Далее:

для проведения операций по счетам физических лиц ввести Код клиента (Моно номер) и ПИН удостоверения личности;

для проведения же операций по счетам юридеческих лиц и предпринимателей ввести Код клиента (Моно номер) и ИННП.

Отметим, что платежи отражаются на счетах моментально и минимальный лимит одной транзакции составляет 1.00 (Один) AZN, максимальный 10.000.00 (Десять тысяч) AZN.

ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan", предлагающий продукты и услуги в области корпоративного и розничного банкинга, имеет 4 филиала в Баку, Гяндже и Сумгайыте и планирует удвоить количество филиалов в этом году. Подробную информацию о банковских продуктах и ​​услугах можно получить, позвонив в Информационный центр *9229, на сайте www.ziraatbank.az или на официальных страницах банка в социальных сетях.