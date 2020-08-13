Азербайджан увеличил производство электроэнергии

В июле этого года в Азербайджане было произведено 2395,1 млн. кВт/ч, экспортировано 110,7 млн. кВт/ч, импортировано 15,9 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в июле производство электроэнергии в стране увеличилось на 26,2 млн. кВт/ч, экспорт - на 9 млн. кВт/ч, импорт - на 2,6 млн. кВт/ч.

Сообщается, что в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии в стране увеличилось на 96 млн. кВт/ч и составило 15346,9 млн. кВт/ч. За это время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт электроэнергии сократился на 43,3 млн. кВт/ч и составил 731,8 млн. кВт/ч, а импорт уменьшился на 6,4 млн. кВт/ч и составил 87,4 млн. кВт/ч.