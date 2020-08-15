Оглашены доходы от экспорта фруктов и овощей из Азербайджана

Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана за первые шесть месяцев 2020 года составил 328 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Башир Гулиев.

По его словам, в первом полугодии 2020 года наблюдалось снижение объема экспорта яблок местного производства по причине распространения в мире нового коронавируса COVID-19.

"Снижение экспорта из Азербайджана, не выгодно в первую очередь фермерам, так как они несут из-за этого убытки. В текущем году мы планируем начать сотрудничество и с новыми странами. Основными зарубежными рынками-импортерами фруктов и овощей азербайджанского производства являются Россия и Беларусь", - сказал Гулиев.

Напомним, что Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана была создана 16 сентября 2016 года.

АМТА была создана для координации деятельности предпринимателей, занимающихся производством и экспортом фруктов и овощей в стране, расширения сотрудничества между ними, увеличения общего производства фруктов и овощей и расширения экспортных возможностей страны. В настоящее время в Ассоциации насчитывается 60 членов.

Для присоединения к Ассоциации необходимо подать официальную заявку в соответствующей форме и заполнить регистрационный бланк. Годовые членские взносы выплачиваются после утверждения заявки Советом Ассоциации.