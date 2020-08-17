Азербайджан и Хорватия планируют запустить чартерные рейсы

Азербайджан и Хорватия проявляют большой интерес к запуску чартерных рейсов, сказал Trend в понедельник посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич, передает Day.Az.

"К сожалению, рассмотрение заявок на выдачу хорватских виз для туристических целей было временно приостановлено из-за продолжающейся ситуации с COVID-19. Из-за непредсказуемости дальнейшего воздействия коронавируса во всем мире и неопределенности в связи с вакциной, трудно сказать, как будет развиваться обмен в туристическом секторе. Но у обеих сторон есть большой интерес к открытию чартерных рейсов", - сказал он.

Напомним, что в 2016 году Хорватия упростила правила въезда в страну для граждан Азербайджана.

В соответствии с новыми правилами, граждане Азербайджана, получившие Шенгенскую визу с разрешением на въезд в любую другую из стран ЕС на два или более раз, получили возможность посетить Хорватию в качестве первой страны для въезда.