Начался возврат заблокированных в закрытых банках вкладов

Начался возврат вкладов, заблокированных в находящихся в процессе ликвидации банках Аtabank, NBCbank и AGBank.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде страхования вкладов.

В фонде сообщили, что в ближайшие дни общественности будет дано официальное разъяснение по объемам возвращаемых вкладов.

Отметим, согласно запросу Кабмина в Конституционном суде Азербайджана на основании обращения Фонда страхования вкладов по возврату вкладов, попадающих под меры корректировки в находящихся в процессе ликвидации "Atabank", "NBCBank" и "AGBank", а также в связи с вкладами, зарегистрированными в реестре обязательств перед вкладчиками ОАО "Atabank" как неверно защищенные вклады, рассмотрено дело о толковании статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" в соответствии со статьями 47 и 48 Закона Азербайджанской Республики "О банках".

Согласно решению Конституционного суда, вклады, которые были приняты после применения мер корректировки в находящихся в процессе ликвидации банках ОАО "Atabank", ОАО NBCBank и ОАО AGBank, объем которых был увеличен и условия которых были изменены, считаются защищенными, а также принято решение, что договор банковского вклада по вкладам, ошибочно зарегистрированным в реестре обязательств находящегося в процессе ликвидации ОАО "Atabank" перед вкладчиками как незащищенные, считается заключенным с момента передачи вклада вкладчиком банка и является первичным (основным) договором.