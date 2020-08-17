Часть предпринимателей ТЦ "Садарак" продает товары онлайн

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в торговом центре "Садарак" в Баку, который временно приостановил свою деятельность.

Как сообщили Day.Az в центре, профилактические работы на территории ТЦ проводятся ежедневно.

"В настоящее время все магазины и объекты на территории рынка ежедневно дезинфицируются. Порядка 10-20 % предпринимателей занимаются торговлей в режиме онлайн. В торговом центре строго соблюдаются требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров. Также контролируется соблюдение требований режима карантина предпринимателями, которые занимаются онлайн-торговлей и доставляют клиентам товары со своих складов. Все находящиеся на территории торгового центра без исключения должны использовать медицинские маски", - сказали в Центре.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране Оперативный штаб при Кабинете министров ввел ужесточенный режим карантина в Баку, а также других городах и районах. В условиях ужесточенного карантина запрещена деятельность крупных торговых центров.