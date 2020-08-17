https://news.day.az/economy/1263111.html Минэкономики назвало количество объектов предпринимательства, где нарушались санитарно-гигиенические правила
Минэкономики назвало количество объектов предпринимательства, где нарушались санитарно-гигиенические правила
Министерство экономики Азербайджана продолжает контрольные меры в связи с соблюдением правил и требований режима карантина.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, мониторинги были проведены в 1075 объектах предпринимательства в Бинагадинском, Наримановском, Сабунчинском, Ясамальском, Низаминском, Насиминском, Хатаинском, Хазарском, Гарадагском, Сабаильском районах столицы.
В 106 из них выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил. В отношении допустивших нарушения налогоплательщиков были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административных проступках.
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