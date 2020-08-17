Минэкономики назвало количество объектов предпринимательства, где нарушались санитарно-гигиенические правила

Министерство экономики Азербайджана продолжает контрольные меры в связи с соблюдением правил и требований режима карантина.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, мониторинги были проведены в 1075 объектах предпринимательства в Бинагадинском, Наримановском, Сабунчинском, Ясамальском, Низаминском, Насиминском, Хатаинском, Хазарском, Гарадагском, Сабаильском районах столицы.

В 106 из них выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил. В отношении допустивших нарушения налогоплательщиков были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административных проступках.