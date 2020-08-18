Новшество от Международного Банка Азербайджана (R)

Международный Банк Азербайджана ценит время и удобство своих клиентов. По этой причине активно ведутся работы с целью расширения возможностей удаленного обслуживания. Одной из таких возможностей для индивидуальных клиентов стало дистанционное открытие счета без посещения банка. Международный Банк Азербайджана представил эту ​​возможность для физических лиц впервые в нашей стране.

Открыть счет удаленно можно, посетив страницу по следующей ссылке https://openaccount.ibar.az. Для того чтобы войти в систему, физическое лицо должно иметь "ASAN İmza". Далее клиент предоставляет необходимые документы и информацию. Затем указывает время видеовстречи. Во время видеоконференции оператор банка предоставляет клиенту общую информацию об идентификации и дополнительной аутентификации. Банк автоматически открывает счета, по завершении процесса открытия и управления ими. Информация о реквизитах счета предоставляется клиенту вместе с регистрационными документами. Клиент может загрузить документы и реквизиты счета, сохранить их в электронном виде или же распечатать. Открытый счет сразу отображается в мобильном приложении банка. Клиент получает возможность проводить банковские операции по нему через мобильный телефон, не обращаясь в пункты обслуживания банка.

Сегодня наличие банковского счета - необходимость для большинства людей. Физические лица, наряду с юридическими лицами и предпринимательскими субъектами, теперь могут открывать счета и проводить различные банковские операции в безналичной форме. Открытие банковского счета раньше было трудоемким процессом. А теперь возможность дистанционного открытия счета избавит клиентов от траты времени на посещение банка и ожидание в очереди.

Заместитель Председателя Правления банка Эльмир Габибуллаев сказал: "Это очередное новшество, впервые реализованное в секторе розничных банковских услуг со стороны Международного Банка Азербайджана. Для открытия счета больше не нужно обращаться в офисы обслуживания банка. Любой желающий получает удобный способ сделать это удаленно, воспользовавшись онлайн-каналами. Услуга удаленного открытия банковских счетов облегчит работу клиентов физических лиц, даст для них новый и полезный опыт".

Чтобы воспользоваться другими онлайн-услугами для физических лиц, предоставляемыми Международным Банком Азербайджана, загрузите мобильное приложение банка в Google Play и App Store.