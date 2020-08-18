Азербайджанские экспортеры встретятся с покупателями из ОАЭ и России

В первой половине сентября состоится онлайн-бизнес-форум Made in Azerbaijan с участием импортеров из России и ОАЭ, организованный компанией Caspian Event Organisers.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию, форум пройдет в формате B2B встреч и предоставит возможность азербайджанским экспортерам напрямую предлагать свою продукцию, найти партнеров и заключать договоры.

Так, встречи азербайджанских экспортеров в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства с импортерами из ОАЭ пройдут с первого по второе сентября, а с импортерами из России - с третьего по четвертое сентября.

Встречи азербайджанских экспортеров в сфере строительства с импортерами из ОАЭ пройдут с восьмого по девятое сентября; с импортерами из России - с 10 по 11 сентября.

Зарегистрироваться на встречи с российскими импортерами можно, пройдя по следующей ссылке, а с импортерами из ОАЭ - по этой ссылке.

Каждая из онлайн-встреч пройдет на полностью автоматизированной платформе, разработанной компанией Caspian Event Organisers специально для такого рода мероприятий, и позволит компаниям самостоятельно назначать встречи потенциальным партнерам и проводить их в своих личных виртуальных кабинетах.