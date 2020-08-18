https://news.day.az/economy/1263362.html Когда начнется выплата единовременного пособия в 190 манатов за август? - Официально
Когда начнется выплата единовременного пособия в 190 манатов за август? - Официально
В ближайшее время граждане, проживающие в городах и районах Азербайджана, где действует особый карантинный режим, получат единовременное пособие в 190 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сказала сотрудница Министерства труда и социальной защиты населения Асмар Наджмеддингызы.
По ее словам, выплаты начнутся в ближайшие дни.
Средства будут переведены на банковские карты, выданные банками для получения единовременной выплаты за июль. Граждане будут официально уведомлены об этом.
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