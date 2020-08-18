Когда начнется выплата единовременного пособия в 190 манатов за август?

В ближайшее время граждане, проживающие в городах и районах Азербайджана, где действует особый карантинный режим, получат единовременное пособие в 190 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сказала сотрудница Министерства труда и социальной защиты населения Асмар Наджмеддингызы.

По ее словам, выплаты начнутся в ближайшие дни.

Средства будут переведены на банковские карты, выданные банками для получения единовременной выплаты за июль. Граждане будут официально уведомлены об этом.