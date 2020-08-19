В Азербайджане откроются еще три центра развития малого и среднего бизнеса

Одним из основных направлений деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса является расширение доступа к знаниям и инновациям для предпринимателей данной сферы, сообщили Day.Az в агентстве.

С этой целью в ближайшие дни в Баку, Сумгайыте и Евлахском районе начнут функционировать три новых центра развития малого и среднего бизнеса.

В настоящее время принимаются меры по организации деятельности центров.

В центрах развития малого и среднего бизнеса в Баку, а также в Абшеронском и Аранском экономических районах будет предоставляться поддержка в организации бизнес-ориентированных тренингов и семинаров в сфере микро- и малого бизнеса, консультаций, участия в программах стажировок, информационных и просветительских мероприятий.

Отметим, что первый Центр развития малого и среднего бизнеса был создан в Хачмазе. Более 120 объектов малого- и среднего бизнеса воспользовались его услугами по обучению и консультированию с февраля 2020 года. На сегодня при координации Центра профинансированы бизнес-идеи четырех предпринимателей, оказана поддержка в создании четырех новых субъектов малого и среднего бизнеса, пяти ООО.