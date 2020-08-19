Названа сумма иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

В январе-июле этого года иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 2895,8 млн. манатов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

2535,7 млн. манатов или 87,6% направленных в основной капитал за счет средств зарубежных стран и международных организаций принадлежат инвесторам из Великобритании, США, Турции, Японии, Швейцарии, Малайзии, Норвегии, России и Ирана.

Отметим, в январе-июле 2020 года для развития экономической и социальной сфер страны из всех финансовых источников в основной капитал было направлено средств на 7588,3 млн. манатов или на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.