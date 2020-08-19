Пострадавшие от пандемии предприниматели начали получать очередную финпомощь

В рамках проекта по оказанию повторной финансовой помощи в Азербайджане начато перечисление части заработной платы наемных работников, занятых в сферах, пострадавших от пандемии.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, согласно распоряжению Президента Азербайджана и соответствующему постановлению Кабинета министров о предоставлении очередной финансовой поддержки субъектам предпринимательства, Государственная налоговая служба при министерстве экономики приступила к перечислению денежных средств в рамках выплаты части заработной платы наемных работников, занятых в пострадавших от пандемии сферах.

Финансовая поддержка будет оказана налогоплательщикам, работающим в сферах, затронутых пандемией, уже получившим финансовую поддержку и не допустившим существенного сокращения сотрудников в ответ на призыв главы государства, в размере месячного фонда оплаты труда в зависимости от численности сотрудников на 1 июля 2020 года. Финансовая поддержка будет выплачиваться равными долями в два этапа, охватывающими август и сентябрь.

Как сообщалось ранее, в отличие от первого этапа, на этот раз налогоплательщикам не нужно повторно обращаться. Выплаты в рамках финансовой поддержки перечисляются тем, кто ранее уже получал такую поддержку.

На 19 августа в рамках второго этапа оказания финансовой поддержки на банковские счета 22 603 налогоплательщиков по зарплатам 228 175 наемных работников перечислены средства в размере 50,38 миллиона манатов.

Охват второго этапа финподдержки, на 12 177 человек больше первого, что связано с ростом числа сотрудников, заключивших трудовые договоры в рамках повышения прозрачности.

При этом в финансовой поддержке было отказано 553 налогоплательщикам, уволившим всех своих сотрудников (1666 человек) в апреле-мае-июне, и 374 налогоплательщикам, значительно сократившим персонал.

На сегодняшний день в рамках программ финансовой поддержки 76 191 частный (микро) предприниматель получил средства в размере 76 миллионов манатов.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами, ответами на них и другой полезной информацией:

Министерство экономики: https://bit.ly/3c7VAAt

Государственная налоговая служба при министерстве экономики: https://bit.ly/2VlICZ7.