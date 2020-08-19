Посол США о вкладе Азербайджана в европейскую энергобезопасность

"Мы продолжаем вкладывать в экономическое развитие Азербайджана миллиарды долларов США".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем выступлении на симпозиуме по Региональной энергобезопасности 2020 года.

"Успех проектов, стоимость которых измеряется миллиардами и которые влияют на жизнь людей, живущих в тысячах километров, зависит от долгосрочной совместной деятельности различных правительств и частных компаний.

Южный газовый коридор составляет стратегическую основу суверенитета и независимости государств, работающих в рамках проекта, а также служит укреплению энергетической безопасности стран, являющихся союзниками и партнерами", - отметил посол.

"Пользуясь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть поддержку, оказываемую Соединенными Штатами государствам и компаниям, участвующим в проекте Южного газового коридора. Завершение проекта позволит Азербайджану продвигаться в качестве поставщика энергии и гаранта энергобезопасности в Европе", - отметил Литценбергер.