Микаил Джаббаров на переговорах с иранским коллегой

Между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром по экономическим вопросам и финансам Ирана Фархадом Дежпасандом состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, в ходе встречи обсуждались текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.