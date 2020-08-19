https://news.day.az/economy/1263649.html Микаил Джаббаров на переговорах с иранским коллегой - ФОТО
Микаил Джаббаров на переговорах с иранским коллегой - ФОТО
Между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром по экономическим вопросам и финансам Ирана Фархадом Дежпасандом состоялась встреча в формате видеоконференции.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, в ходе встречи обсуждались текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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