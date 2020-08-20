Азербайджан намерен реализовать пилотные проекты по альтернативной энергетике

В соответствии с соглашением, подписанным министерством энергетики Азербайджана с компанией Королевства Саудовская Аравия ACWA Power, на территориях, где будет построена ветровая электростанция мощностью 240 мегаватт, установлены шесть станций измерения и наблюдения, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, на территориях Абшеронского и Хызинского районов установлено по три станции. Посредством этих станций будут проводиться измерения ветрового потока в течение 9-12 месяцев, по результатам которых будет определено оптимальное расположение турбин.

"Вблизи сел Абшеронского и Хызинского районов Перикюшкюль и Ситалчай планируется построить 40 ветровых турбин мощностью по шесть мегаватт каждая. На ветровой электростанции в Перикюшкюле планируется установить 17 ветровых турбин общей мощностью 102 мегаватта и еще 23 - мощностью 138 мегаватт - в горной местности близ села Ситалчай Хызинского района.

Завершены топографические работы и инженерно-геологические изыскания на территориях, определенных для ветровых электростанций. В то же время исследования, связанные с оценкой окружающей среды и социальных последствий, продолжаются", - говорится в сообщении.

По информации минэнерго, также солнечная электростанция мощностью 200 мегаватт будет построена на территориях Гарадагского и Абшеронского районов. Идет подготовка к проведению опросов и исследований по оценке воздействия на окружающую среду и социальное воздействие в районах, отведенных под проект.

Напомним, что пятого декабря 2019 года Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии". Девятого января 2020 года между министерством энергетики и компаниями ACWA Power Королевства Саудовская Аравия и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов были подписаны соглашения о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергетике.