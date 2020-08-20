Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме

"Германо-азербайджанская совместная программа по повышению квалификации менеджеров и бизнес-сообщества Азербайджана", координатором которой с азербайджанской стороны является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), а с германской - Общество Международного сотрудничества Германии (GİZ), в связи с пандемией COVID-19 продолжается в формате онлайн.

Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве, онлайн-тренинги в рамках программы стартовали 17 августа. В тренингах принимают участие 12 предпринимателей и менеджеров.

Отметим, что реализуемая с 2009 года "Германо-азербайджанская совместная программа по повышению квалификации менеджеров и бизнес-сообщества Азербайджана" осуществляется министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Германии. Координатором программы с азербайджанской стороны является Агенство МСБ, а с германской - GİZ. В течение 10 лет программой воспользовались 442 предпринимателя и менеджера, 88 из которых - женщины. В рамках программы, около 50 процентов участников которой являются субъектами малого и среднего бизнеса, за 2009-2019 годы реализовано свыше 60 мероприятий, тренингов, семинаров и ознакомительных визитов. Из всех предпринимателей и менеджеров, задействованных в программе, 44 процента заняты в сфере услуг, 26 процентов - в сфере производства, 23 процента - в сфере торговли, а семь процентов - в других сферах экономики. Азербайджанскими компаниями, которые в рамках программы создали двусторонние связи с германскими компаниями, на сегодняшний день подписано более 350 договоров. С 17 февраля по 13 марта 2020 года азербайджанская группа из 20 человек прошла обучение и стажировку на соответствующих производственных объектах в Мюнхене, Германия. Следующая группа должна была пройти курс повышения квалификации в Германии в июне 2020 года. Однако из-за пандемии это мероприятие было отложено.