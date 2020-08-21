Перевалка нефтепродуктов ЗАО «ЛУКОЙЛ Азербайджан» превысила 158 тысяч тонн

Day.Az со ссылкой на Trend представляет интервью Генерального директора ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" Заура Джалилова.

- ЛУКОЙЛ-Азербайджан управляет сетью из 63 автозаправочных станций на территории Республики. Как складываются отношения с надзорными органами, не считаете ли вы контроль с их стороны чрезмерным?

- На всех АЗС Общества обеспечена работа топливораздаточных колонок в соответствии с установленными государственными требованиями. Оборудование на АЗС регулярно проходит проверку уполномоченными госорганами, в рамках действующего законодательства. Для нас - это дополнительный стимул постоянно совершенствовать сервис и контролировать качество продукции.

- Топливо, которое вы реализуете на территории Азербайджана, отличается от того, что продают в России или в Европе?

- Ничем не отличается. ЛУКОЙЛ предлагает клиентам запатентованное, высококачественное топливо ЭКТО, состав которого включает специальные добавки. Нефтепродукты ЛУКОЙЛа соответствуют высочайшим мировым стандартам, а также экологическим требованиям, принятым в России и в Европейском союзе.

- Сталкиваетесь ли вы с неудовлетворенными клиентами? Актуальна ли Книга жалоб и предложений на ваших АЗС?

⁃ Современные социальные сети с успехом дополняют традиционную Книгу жалоб и предложений. Зачастую жалобы бывают необоснованы, а пост в соцсетях уже подхватывают другие пользователи. Мы всегда внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и оперативно рассматриваем каждое обращение в индивидуальном порядке. Благодаря этому степень лояльности потребителей бренду "ЛУКОЙЛ" высокая.

- Удается ли привлечь изначально недовольного клиента на свою сторону и убедить его в необоснованности претензий?

⁃ Стремимся к этому. К примеру, для обработки недавнего обращения клиента-блогера, связанного с расхождением заправленного на АЗС объёма топлива с ёмкостью бака, указанного в техническом паспорте машины, потребовалось организовать проверку вместимости бака его авто. Дело в том, что в целях безопасности в технических характеристиках автомобиля может быть указан объём бака ниже фактического. Разница между фактическим и указанным в техпаспорте объёмами топливных баков у автомобилей различных производителей отличается и зависит от ряда, в том числе, эксплуатационных факторов. Измерение точного объёма возможно только по результатам поверки, которую мы и провели.

По её итогам клиент смог удостовериться в точном соответствии отпущенного объёма топлива и реальной ёмкости бака его автомобиля. Блогер опубликовал очередной пост в соцсетях, опровергающий написанную ранее претензию, а также разместил видеосъёмку и результаты проверки.

- Существуют ли инструкции для сотрудников АЗС в Азербайджане, как вести себя в той или иной ситуации, как реагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации? Все-таки автозаправочные станции - это объекты повышенной пожароопасности.

- Все работники АЗС ЛУКОЙЛа проходят обучение, программы повышения квалификации и регулярные инструктажи. Соблюдение техники безопасности входит в обязанности каждого работника ЛУКОЙЛа. Это касается всех стран присутствия Компании, не только Азербайджана. Внимательное отношение к качеству топлива, уровню сервиса и безопасности на АЗС обусловлено, в том числе, корпоративными стандартами Компании "ЛУКОЙЛ" в области промышленной и экологической безопасности.

- Каковы итоги деятельности компании в Азербайджане в первой половине этого года? Каков объём перевалки нефтепродуктов через нефтебазу ЛУКОЙЛа в Азербайджане по итогам первой половины этого года? Каков объём реализованных Компанией нефтепродуктов в Республике по итогам полугодия?

- Перевалка нефтепродуктов ЗАО "ЛУКОЙЛ Азербайджан" в первом полугодии 2020 года превысила 158 тысяч тонн. Розничная реализация нефтепродуктов составила около 99 тысяч тонн. Мелкооптовые продажи превысили 59 тысяч тонн.