Азербайджан повышает конкурентоспособность нафталановой нефти

В целях приведения системы стандартизации Азербайджана в соответствие с международной системой стандартизации, повышения конкурентоспособности нафталановой нефти и продуктов из нее, производимых в стране, Азербайджанский институт стандартизации разработал проект государственного стандарта AZS 886:2020 "Нативная нафталановая нефть. Общие требования" и обсужденный в техническом комитете по стандартизации "Нафталановая нефть и продукты из нее" (AZSTAND/TK 29), сообщает Day.Az со ссылкой на Институт Стандартизации Азербайджана.

Состоялось первое заседание технического комитета по стандартизации нафталановой нефти и продуктов из нее.

Проект государственного стандарта утвержден приказом Азербайджанского института стандартизации от 13 августа 2020 года, по согласованию с Исполнительной властью города Нафталан, министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения, лечебно-оздоровительным центром Нафталана, ООО "Нафталановая мазь без смолы" и другими структурами.

Согласно информации, применение нового государственного стандарта на добываемую на территории страны нафталановую нефть будет способствовать повышению конкурентоспособности страны, улучшению качества предоставляемых услуг населению и развитию медицинского туризма.