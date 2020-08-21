Yelo Bank продолжает безвозмездно поддерживать малообеспеченных предпринимателей

Yelo Bank в очередной раз оказал поддержку социально уязвимым группам населения в создании своего бизнеса.

Так, Yelo Bank безвозмездно предоставил парикмахерское оборудование и материалы трем гражданам - Газанфару Рахманову (Ленкоранский район, село Гирдани), Бахышу Садыгову (город Баку, Бинагадинский район) и Джалалу Гурбанову (город Баку, Хазарский район, поселок Бина). Следует отметить, что Газанфар Рахманов является лицом с физическими ограничениями, Бахиш Садыгов (вынужденный переселенец) и Джалал Гурбанов - граждане с низкими доходами.

В ближайшие дни вы сможете прочитать репортаж об интересной жизни этих людей.

Yelo Bank, ранее присоединившийся к меморандуму, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), оказал бесплатную поддержку еще трем людям. Банк предоставил оборудование и материалы для пошива одежды и производства мебели жителям Баку, Гейгеля и Барды.

Корпоративная социальная ответственность являетcя неотьемлемой чаcтью стратегии развития Yelo Bank. Осуществляя свою финансовую деятельность, мы стремимся повышать уровень жизни азербайджанского общества. Наша филоcофия проста - уcпех бизнеса и общества неразделимы.