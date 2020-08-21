Отделение «Метбуат» Международного Банка Азербайджана открыло свои двери по новому адресу

Международный Банк Азербайджана продолжает модернизацию своих офисов обслуживания. Так, в рамках проекта трансформации филиалов, открылось отделение "Метбуат". Располагается оно по новому адресу: улица A.M.Шарифзаде 217/73, Ясамальский район, Баку. Отделение занимает большую площадь, оснащено передовыми банковскими технологиями, а также всем необходимым для высококачественного обслуживания клиентов.

Наша цель - повысить эффективность, стать более доступными и оперативными, повысить уровень удовлетворенности и лояльности клиентов. В новом отделении доступны следующие услуги: расчетно-кассовые операции, операции по вкладам, операции с наличностью, денежные переводы, заказы на пластиковые карты, оплата коммунальных платежей и др.

Первый заместитель председателя правления Международного Банка Азербайджана Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс трансформации филиалов занимает особое место в стратегии развития банка: "Наш банк продолжает обновляться. Мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали это не только по внешнему виду и современному оснащению офисов обслуживания, но и по качеству услуг. Международный Банк Азербайджана модернизирует свои филиалы и отделения, а также расширяет возможности удаленного обслуживания. Эти возможности позволяют индивидуальным и корпоративным клиентам получить доступ ко многим банковским продуктам и услугам в режиме онлайн, не посещая банк".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.