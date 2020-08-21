Госслужба Азербайджана обратилась к организациям, закупающим товары за счет госсредств

В результате несоответствий, выявленных Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики при анализе документов, которые были получены от закупающих организаций, возникла необходимость пересоставления окончательных протоколов закупок или отмены результатов закупок в целом.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Госслужбе, такие случаи приводят к потере времени и задержкам в своевременной реализации инвестиционных проектов, необходимых для экономики страны.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком доводит до сведения закупающих организаций, что в процессе организации и проведения государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства, а также подготовки итоговых протоколов по результатам государственных закупок, следует уделить особое внимание ряду вопросов.

План закупок по предмету закупок должен быть своевременно размещен на едином интернет-портале государственных закупок (https://etender.gov.az). Тендерная комиссия должна быть сформирована в установленные законодательством сроки, контролировать подготовку объявления о тендере и пакет условий тендера в соответствии с законодательством, своевременно утверждать комплект условий. Предмет закупки, приведенный в объявлении о тендере и итоговых протоколах, должен быть указан корректно, объявления о тендерах должны быть опубликованы в официальных государственных газетах и ​​на едином интернет-портале государственных закупок в количестве и в сроки, установленные законодательством.

Также при определении размера платы за участие в тендере должны соблюдаться установленные законодательством лимиты, общая сумма платы за участие должна соответствовать количеству товароотправителей (подрядчиков), получивших пакет основных условий конкурса. Имена, юридические адреса и банковские реквизиты отправителей (подрядчиков), участвующих в процессе закупки, должны быть правильно указаны в окончательных протоколах. Cледует обратить особое внимание на то, зарегистрированы ли они по одному и тому же адресу или нет, а также являются ли их учредители и законные представители одним и тем же лицом или нет.

Отправители (подрядчики) должны представить заявки и документы, необходимые для участия в тендере, закупающей организации в срок, установленный законодательством, их категории (микро, малая, средняя или большая) должны быть правильно указаны в итоговом протоколе. Особое внимание следует уделить вопросу уступок в пользу товароотправителей (подрядчиков), предлагающих местные товары (работы и услуги).

Тендерная комиссия должна оценивать тендерные предложения, полученные от товароотправителей (подрядчиков), в соответствии с законодательством.

Необоснованное изменение объявления и пакета основных условий тендера после его объявления не допускается. Таким образом, информация, объявленная при вскрытии тендерных предложений, должна быть надлежащим образом отражена в итоговом протоколе тендерной комиссии. Тендерное предложение и сумма гарантий по тендерному предложению должны быть рассчитаны правильно, срок действия предложения должен соответствовать требованиям законодательства. Сумма гарантий по тендерному предложению, исполнению контракта (если требуется) и авансовому платежу (если таковая предусмотрена) должна быть зафиксирована в итоговых протоколах в соответствии с требованиями законодательства. Следует контролировать исключение из тендера грузоотправителей (подрядчиков), не отвечающих требованиям. Кроме того, критерии оценки тендерных предложений должны соответствовать критериям, указанным в объявлении тендера, и применяться в соответствии с законодательством.

Информация о жалобах, полученных закупающей организацией в связи с тендером, должна быть отражена в заключительном протоколе, и он должен быть подписан всеми членами тендерной комиссии. Протокол тендерной комиссии, составленный в соответствии с утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджана от второго августа 2002 года формой, должен быть представлен Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в течение трех банковских дней со дня подписания протокола всеми членами тендерной комиссии. В предусмотренных законодательством случаях решения тендерной комиссии утверждаются соответствующим органом исполнительной власти.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком сообщает, что закупающие организации должны осуществлять государственные закупки в соответствии с действующим законодательством и строго следить за соблюдением правил.