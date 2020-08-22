Названы отрасли, пострадавшие от пандемии больше всего

Проведенный нами мониторинг показывает, что пандемия в Азербайджане затронула некоторые отрасли экономики напрямую, а некоторые частично.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, передает Day.Az.

Он отметил, что если учесть, что пандемия затронула 20 сфер деятельности, то в 11-ти из них наблюдалось полное ограничение, а в остальных 9-и - на 70 процентов:

"Наиболее пострадавшие от пандемии сектора - это туризм, услуги, общественного питания и транспорт. Но есть также ряд других секторов, особенно в тех, где заняты индивидуальные предприниматели, которые также пострадали от пандемии.

Например, закрытие границ привело к практическому прекращению деятельности предпринимателей, занимающихся ввозом автомобилей из-за границы. В то же время, учитывая, что количество людей, работающих в сфере общественного питания и обслуживания, довольно велико, пандемия им также не дала возможности работать".

Он отметил, что в ряде секторов, особенно в сфере общественного питания, обслуживания и туризма, оценка показала задействование до пандемии немалого количества неформальных работников: "Например, некоторые наши граждане, работающие официантами, поварами и другими работниками в сфере общественного питания, работали неформально, и пандемия затронула эту отрасль. С одной стороны, пандемия вызвала спад в экономике Азербайджана на 2,8 процента. Однако Азербайджан является одной из стран, пытающихся как можно скорее восстановить экономическую активность в постпандемический период, и ожидается, что пакет экономической поддержки позволит повысить экономическую активность в постпандемический период за короткий срок".