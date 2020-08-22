Список стран, в которые могут отправиться граждане Азербайджана самолетом

В Азербайджане в связи с пандемией с марта полеты по всем направлениям были приостановлены, но в июне началось их возобновление. "Азербайджанские авиалинии" выполнили свой первый специальный рейс в турецкий город Стамбул. В первые дни количество рейсов было ограничено, позже AZAL начал выполнять ежедневные рейсы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

После Стамбула AZAL начал выполнять специальные рейсы в Лондон и Берлин. Trend предоставляет список городов в которые можно выехать специальным рейсом из Азербайджана и правила перелетов:

AZAL выполняет рейсы в Стамбул каждый день, в Лондон каждый четверг, в Берлин по пятницам. Билеты продаются на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Билеты на рейс Баку-Стамбул могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других стран, имеющих право въезда в эту страну.

Пассажиры, имеющие право приехать в Великобританию, могут заполнить онлайн-заявку по ссылке www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk в течение 48 часов до вылета. Незаполнение пассажирами заявки в указанное время может привести к штрафу в 100 фунтов стерлингов сотрудниками миграционных структур лондонского аэропорта Хитроу.

Рейс Баку-Берлин доступен пассажирам (в том числе студентам), имеющим право на постоянное или временное проживание в Германии, а также гражданам стран Евросоюза.

Азербайджанские студенты, обучающиеся за границей, могут воспользоваться 30% скидкой при покупке авиабилетов по всем трем направлениям при возвращении домой. Ознакомиться с видеоинструкцией по оформлению льготного билета аналогично рейсу Стамбул-Баку можно по ссылке: https://youtu.be/HylsY0m9cEM