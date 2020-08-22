https://news.day.az/economy/1264347.html Минюст Азербайджана объяснил, что дает доверенность на имущество
Минюст Азербайджана объяснил, что дает доверенность на имущество
Если на какое-либо имущество выдается доверенность, она не дает этому лицу право собственности на имущество.
Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Азербайджанской нотариальной палаты, нотариус соответствующей конторы Центра "Служба ASAN" № 2 Баку Гусейн Мамедов.
По его словам, доверенность дает только право представления.
"Это не дает право менять собственника, распоряжаться имуществом в целом. Для того, чтобы полностью владеть имуществом, необходимо заключить договор о купле-продаже, дарении и другие", - сказал Мамедов.
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