Минюст Азербайджана объяснил, что дает доверенность на имущество

Если на какое-либо имущество выдается доверенность, она не дает этому лицу право собственности на имущество.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Азербайджанской нотариальной палаты, нотариус соответствующей конторы Центра "Служба ASAN" № 2 Баку Гусейн Мамедов.

По его словам, доверенность дает только право представления.

"Это не дает право менять собственника, распоряжаться имуществом в целом. Для того, чтобы полностью владеть имуществом, необходимо заключить договор о купле-продаже, дарении и другие", - сказал Мамедов.