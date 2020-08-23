Азербайджан делает еще один шаг к полной энергобезопасности

21 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции "Гобу" передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложил фундамент электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

Энергетический проект "Гобу", включающий и будущую электростанцию 385 мегаватт, рассчитан на устранение зависимости энергосистемы страны от одного источника, повышение до максимума устойчивости и надежности энергоснабжения города Баку и в целом Абшеронского полуострова.

Как отметил, выступая на церемонии закладки новой станции, Президент Ильхам Алиев, проект "Году" - очень важный шаг в деле укрепления нашего энергетического потенциала. По словам главы государства, создание новых генерирующих мощностей - это проявление развития Азербайджана, потому что модернизация энергосистемы согласуется с общим развитием страны.

На новой электростанции будут применяться самые современные технологии. Она полностью отвечает всем международным экологическим стандартам. Одна из важных характеристик - расход условного топлива здесь будет низким - 260 грамм. Станция также снизит зависимость Баку и Абшеронского полуострова от Мингячевирской ТЭС, расположенной в 250 километрах от столицы, и позволит избежать потерь.

Глава государства также подчеркнул, что внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили Азербайджану сегодня полностью обеспечивать свои потребности и значительно нарастить экспортный потенциал.

О ситуации в вопросе генерации электроэнергии и перспективах отрасли Day.Az побеседовал с экономистом, профессором Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшадом Мамедовым.

Надо отметить, что вопросы повышения уровня генерации электроэнергии в Азербайджане являются стратегическими с точки зрения экономической безопасности нашей страны и развития национальной экономики в целом.

Вопросы, связанные с процессом индустриализации, модернизацией нашей экономики и демографическим ростом, конечно же, будут коррелировать с возрастающим спросом на электроэнергию в Азербайджане.

Мы должны иметь в виду, что будет возрастать спрос, с одной стороны, по сегменту населения, потому что демографическая ситуация идет по восходящей. Индустриализация и модернизация экономики также связаны с повышением спроса на электроэнергию в течение, как минимум, ближнесрочной перспективы. Вопросы энергоэффективности, альтернативные источники энергии - это все крайне важно и будет в устойчивом тренде на многие годы вперед. Но для того, чтобы выйти на эту траекторию, нам необходимо наращивать производственные мощности.

Применение альтернативных источников энергии не означает, что спрос на традиционные источники энергии сразу же пойдет на убыль. Я думаю, что мы должны четко регулировать процессы, связанные с генерацией электроэнергии в стране. И в этом плане роль государства является стратегической.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил возросшие экспортные возможности электроэнергетической отрасли Азербайджана. Действительно, наша страна имеет достаточно большие перспективы в плане экспорта электроэнергии. В этом направлении тоже имеются передовые разработки. Международная практика, история развития электроэнергетики позволяют говорить о том, что координация усилий разных стран в этом плане может дать резкий скачок с точки зрения как производительности, так и энергоэффективности.

С этой точки зрения, думаю, интеграция энергосетей Азербайджана, Ирана и России, организация реверсных поставок между нашими странами - это тот путь, который может существенно усилить потенциал и реальные возможности энергосектора Азербайджана. На мой взгляд, крайне важным будет углубление интеграционных процессов в энергетическом секторе, чтобы через формирование единых энергосетей увеличивать как производительность, так и энергоэффективность. В плане наращивания мощностей и генераций углубление сотрудничества может дать существенный позитивный эффект.

Не надо забывать, что в истории энергетики самая эффективная система, связанная с генерацией и использованием энергетических возможностей, была в СССР, когда соединение энергосистем бывших советских республик позволяло очень эффективно использовать энергетические возможности. Повторю: интеграция энергосетей разных стран позволяет добиться серьезных позитивных результатов в плане как генерации, так и энергоэффективности.

В Азербайджане вкладываются значительные средства в сферу генерации электроэнергии. Накануне был заложен фундамент новой мощной электростанции "Гобу". Это говорит о том, что государство будет наращивать инвестирование отрасли. Процесс индустриализации и прирост населения ставят перед руководством страны задачу увеличения генерирующих мощностей.

Как я уже отметил, к этому нужно добавить и экспорт, что позволит увеличить валютные поступления. Энергетическая сфера должна и в будущем оставаться в приоритете государственной политики макроэкономического управления. Наращивание инвестиций в энергосектор страны позволяет с надеждой смотреть как на перспективы, связанные с энергобезопасностью, так и на перспективы макроэкономического развития страны в целом.

Лейла Таривердиева