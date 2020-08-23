Иса Габиббейли: Азербайджан за 17 лет превратился в экспортера электроэнергии

В результате масштабной стратегии, заложенной Президентом Ильхамом Алиевым с 2003 года, Азербайджан сумел полностью обеспечить свою энергетическую безопасность, и, более того, наша страна из импортера превратилась в экспортера электроэнергии.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Иса Габиббейли.

Напомним, что 21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции "Гобу" передающей мощностью 1000 мегаватт. После ознакомления со станцией глава государства заложил фундамент электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

Как отметил наш собеседник, по завершению строительства 330/220/110-киловольтной подстанции "Гобу" жители близлежащих территорий будут обеспечены бесперебойным и устойчивым снабжением электроэнергией.

"Закладка фундамента электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт является очередным важным шагом в области электроэнергетики нашей страны. Работа, проделанная в данной области на фоне растущего экономического потенциала государства, наряду с созданием новых генерационных мощностей является проявлением общего развития Азербайджана", - полагает Габиббейли.

Парламентарий также напомнил, что в отчете Всемирного экономического форума Азербайджан сегодня занимает второе место в мире по индексу доступности электроэнергии.

"Благодаря успешным реформам главы государства, начиная с 2006 года, электроэнергетика республики начала свое развитие стремительными темпами. Вследствие этого сегодня даже в самых отдаленных регионах, вплоть до труднопроходимых местностей есть надежное и бесперебойное электроснабжение", - заявил он.

По его словам, сегодня Азербайджан обладает возможностью экспортировать электроэнергию в ряд соседних стран, в частности, в Россию, Иран и Грузию. Более того, продолжил он, электроэнергия нашей страны может поставляться на европейский рынок транзитом через Грузию и Турцию.

"В настоящее время генерирующие мощности энергосистемы Азербайджана превышают 7 тысяч мегаватт, половина из которых была создана за последние 17 лет. Энергетика - это такая сфера, которая определяет уровень развития каждой страны. В свою очередь, непрерывное развитие промышленности приводит к развитию электроэнергетики. В этом смысле электроэнергия является основой энергетической безопасности любой страны и наша страна не является исключением", - заключил Иса Габиббейли.

Абдул Керимханов