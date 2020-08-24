Азербайджан будет только наращивать экспорт электроэнергии

Закладка новой электростанции - очень важное событие с точки зрения развития энергосектора Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя прошедшую накануне с участием Президента страны Ильхама Алиева церемонию закладки фундамента электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

По словам парламентария, благодаря проведенным в последние годы реформам, Азербайджан из страны, импортирующей электроэнергию, превратился в ее экспортера. Если в 2006 году Азербайджан импортировал 1,7 млн. киловатт электроэнергии, то в 2020 году наша страна уже имеет возможности для экспорта 1,5 млн. киловатт электроэнергии.

"При росте производства электроэнергии за прошедший период потребление энергии снизилось на 2 процента. Причина в том, что энергия стала расходоваться рационально. Так, потери в энергосетях снизились с 42 до 9 процентов. На самом деле потребности в электроэнергии значительно возросли, а снижение стало результатом рационального подхода к ее потреблению.

По сравнению с 2006 годом значительно выросло и число потребителей - с 1,7 миллиона до 2,7 миллиона абонентов", - сказал экономист.

Депутат отметил, что на фоне растущего спроса на электроэнергию, реформы, проводимые в энергосекторе, позволяют Азербайджану выйти на уровень полного обеспечения себя энергией путем оптимизации производства, а также нарастить экспортные возможности отрасли. Последнее будет способствовать росту валютных поступлений.

"Сегодня мы становимся свидетелями очередного шага Азербайджана к расширению инфраструктуры энергосектора и новому этапу как производства, так и экспорта электроэнергии", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева