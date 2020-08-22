Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели переговоры по новому месторождению на Черном море

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов передал Турции искренние поздравления с открытием богатого газового месторождения в Черном море.

Было подчеркнуто, что Турция, которая признана надежной транзитной страной на мировом энергетическом рынке, отныне будет выступать в качестве важного производителя энергии и тем самым внесет значительный вклад в энергетическую безопасность в регионе.

Министры выразили уверенность в том, что крупнейшее в истории Турции открытие месторождения природного газа послужит благополучию и прогрессу турецкого государства и народа.

Министры отметили, что эффективное развитие стратегического партнерства между двумя дружественными и братскими странами будет продолжено и в дальнейшем.