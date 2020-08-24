Азербайджан выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области ВИЭ

Азербайджан выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

"Развитие сферы ВИЭ частным сектором также поможет сделать энергетические системы более эффективными, экологически безопасными и устойчивыми. Азербайджан, где на долю государственных компаний приходятся 90 процентов производства энергии, особенно выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области ВИЭ. Кроме того, более эффективное использование потенциала ВИЭ в стране может помочь направить больше природных ресурсов на более дорогой экспортный рынок, одновременно помогая диверсифицировать экономику страны", - сказали в Банке.

В ЕБРР отметили, что разработка и внедрение мер по повышению энергоэффективности и развитие ВИЭ в любой стране способствуют экономическому росту, создают новые возможности для трудоустройства, повышают благосостояние людей и способствуют безопасному с точки зрения климатических условий будущему.

"Положительное влияние на экономический рост обусловливается увеличением инвестиций в использование ВИЭ, что вызывает волновой эффект во всей экономике. Повышенный спрос на ВИЭ также создаст больше рабочих мест в секторе", - сказали в Банке.