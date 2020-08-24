В Азербайджана оценка рисков будет полностью автоматизирована
Согласно новому проекту, который будет осуществлен Государственным таможенным комитетом Азербайджана, оценка рисков при пересечении границы будет полностью автоматизирована.
Как сказал Trend начальник Главного управления аудита и управления рисками Государственного таможенного комитета Фарид Алиев, новый проект создаст условия для более эффективного использования существующего потенциала таможенных пунктов пропуска, направляя ресурсы, имеющиеся в распоряжении Государственного таможенного комитета, в более рискованные области, а также создания в таможенных органах системы управления рисками, соответствующей международным стандартам. В то же время это нововведение включает сокращение времени пересечения границы, что является важным фактором, влияющим на укрепление позиций нашей страны в индексе Doing Business, передает Day.Az.
Что касается деталей предусмотренного нововведения, то система обрабатывает данные на основе критериев риска по каждой операции пересечения границы, определяет для них удельный вес математически, с определенной степенью значимости, в результате устанавливается вероятность риска операции. По результатам оценки автоматически определяется форма проведения таможенного контроля.
В настоящее время разрабатываются технологические процессы для полноценной реализации проекта.
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