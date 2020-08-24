Энергосектор Азербайджана развивается в более широких масштабах

Все мы помним трудности с электричеством в 90-е годы. Люди сидели дома и ждали того времени, когда дадут электричество. Даже в районах держали в запасе бензиновый генератор, чтобы с наступлением темноты зажечь 1-2 лампы. Возвращение к власти великого лидера Гейдара Алиева привело к уменьшению проблем в этой сфере, перебои с подачей электроэнергии стали устраняться.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Он отметил, что избрание Ильхама Алиева президентом ознаменовало новый этап в развитии энергетики Азербайджана.

"Сфера продажи электроэнергии частному сектору была возвращена под контроль государства. Устранены проблемы в управлении, обязательствах перед налоговыми органами, платежах "Азерэнержи" за полученную энергию и распределительную сеть в период "Бармека".

С 2004 года в нашей стране построено и введено в эксплуатацию более 30 новых электростанций. Мощность производства электроэнергии в Азербайджане достигла семи тысяч мегаватт. Это означает, что за последние 17 лет электроэнергетические мощности страны увеличились вдвое. Рост нашего населения более чем на 2 миллиона человек за годы независимости и ускорение процесса индустриализации экономики требовали создания системы устойчивого электроснабжения", - отметил Бадамов.

По словам депутата, именно революционные изменения в этом секторе за последние годы превратили Азербайджан из импортера электроэнергии в ее экспортера.

"Сегодня наша страна не только обеспечивает себя электроэнергией, но и экспортирует ее в соседние Иран, Россию, Грузию, Турцию, а оттуда на европейский рынок. Азербайджан занимает второе место в мире по доступности электроэнергии. Безусловно, это успех последних лет", - добавил депутат.

Бадамов отметил, что энергетический сектор страны постоянно развивается.

"Строительство 330/220/110-киловольтной электроподстанции "Гобу" передающей мощностью 1000 мегаватт, с ходом строительных работ которой ознакомился Президент Ильхам Алиев, и электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт, фундамент которой был заложен, укрепит устойчивое энергоснабжение Баку и Абшеронского полуострова.

Это уменьшит как потери при передаче электроэнергии, так и позволит локализовать проблемы в подачи энергии в случае аварии на линии электропередач. Каждое новое предприятие - это новые рабочие места. На электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт будут обеспечены работой 120 человек. Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева позволяет нам развивать нашу энергетику в более широких масштабах.

В нашей стране уже строятся новые - альтернативные ветряные и солнечные электростанции, по соглашениям, подписанным с иностранными компаниями. В завершении хочу отметить, что электричество - это современность, комфорт и экономическое развитие", - добавил он.