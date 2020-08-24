В Азербайджане проведут выездной прием документов для регистрации новых квартир

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет очередной выездной прием документов в рамках кампании "Зарегистрируй имущество и стань его владельцем" для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится 26 августа по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Шихали Гурбанова 23A, и 28 августа - по адресу: г. Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул. Я. Алиева, 2595.

Оформление документа (выписки), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, выездной прием документов, восстановленный 24 июля, уже был осуществлен по десяти адресам.