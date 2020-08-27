Бизнес должен усвоить правила

- кто платит налоги, тот и будет в выигрыше

Если предприниматели будут злоупотреблять поддержкой государства и уклоняться от налогов, то такие люди должны привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на видеоприеме, состоявшемся 24 августа, во время которого глава государства принимал Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

Как подчеркнул наш собеседник, при выборе места инвестиций азербайджанские предприниматели должны в первую очередь отдавать предпочтение собственной стране.

"Сегодня в Азербайджане действует особый карантинный режим, связанный с пандемией коронавируса. К тому же продолжительное падение цен на нефть не могло не сказаться на темпах роста отечественной экономики. Поэтому в такие трудные для страны времена азербайджанские предприниматели должны думать не только о личной выгоде, но и о родине и своем народе. Если предприниматели будут инвестировать в Азербайджан, то это положительно отразится на экономике нашей страны, а в конечном итоге и на самих предпринимателях", - считает он.

Что касается высокомерного поведения некоторых чиновников, парламентарий сказал следующее: "Чтобы завоевать доверие людей, нужно вести себя подобающе и не допускать действий, которые могут вызвать раздражения в обществе. Если человек является чиновником, то это не значит, что он находится в привилегированном состоянии и он может вести себя так, как ему вздумается".

Депутат также коснулся кадровой политики, отметив, что без правильных шагов в данной области невозможно добиться эффективности работы в той или иной сфере деятельности.

"Те или иные руководители стараются брать людей на работу по знакомству, либо предпочитают трудоустраивать своих родственников. Это абсолютно недопустимо, поскольку как заявил глава государства, на первый план должны выдвигаться люди, воспитанные в национальном духе, в духе патриотизма и которые настроены патриотично по отношению к Родине. Именно на таких принципах должна строиться кадровая политика нашей страны", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов