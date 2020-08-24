https://news.day.az/economy/1264941.html В Азербайджане выплатили стипендии и пособия за август
В Азербайджане выплатили стипендии и пособия за август
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения осуществил выплату всех видов пособий, стипендий и компенсаций за август.
Как сообщили Day.Az в фонде, финансовые средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета лиц соответствующих категорий.
В связи с особым карантинным режимом граждане могут получить эти средства в банкоматах любого банка. При этом никаких процентов не удерживается.
В ближайшие дни будут осуществлены выплаты по государственной адресной социальной помощи за август.
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