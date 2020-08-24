В Азербайджане выплатили стипендии и пособия за август

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения осуществил выплату всех видов пособий, стипендий и компенсаций за август.

Как сообщили Day.Az в фонде, финансовые средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета лиц соответствующих категорий.

В связи с особым карантинным режимом граждане могут получить эти средства в банкоматах любого банка. При этом никаких процентов не удерживается.

В ближайшие дни будут осуществлены выплаты по государственной адресной социальной помощи за август.