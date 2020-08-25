Румыния может обеспечить безопасные поставки азербайджанского газа в Европу

Для государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR румынский оператор газовой сети "Transgaz" может предоставить необходимую инфраструктуру для безопасной и эффективной доставки газа из Азербайджана на европейский рынок.

Об этом сказал Trend государственный секретарь министерства экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулае Хаврилет, передает Day.Az.

"Румыния заинтересована в широком сотрудничестве с Азербайджаном, страной со значительным потенциалом для диверсификации транспортных маршрутов и источников поставок энергии на европейский рынок. Создание энергетического транспортного коридора между Каспийским и Черным морями, который будет использовать энергоресурсы из региона Каспийского моря, с одной стороны, и стратегическое положение Румынии и Болгарии на Черном море, с другой стороны, поможет повысить энергетическую безопасность как Румынии и Болгарии, так и Европейского Союза в целом", - сказал он.

Хаврилет отметил, что создание трехсторонней Рабочей группы Азербайджан-Румыния-Болгария было бы естественным шагом и подходящей рамкой сотрудничества в общем стремлении сформировать газотранспортные коридоры, связывающие Азербайджан через Болгарию и Румынию с Балканами и Центральной Европой.

Для румынского оператора по транспортировке природного газа "Transgaz" SOCAR может стать мостом в Азербайджан и Каспийский регион, добавил госсекретарь.