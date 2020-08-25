https://news.day.az/economy/1265169.html Назначен генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Назначен генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИК), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана.
В соответствии с Уставом холдинга, созданного Указом Президента Азербайджана от седьмого августа 2020 года, Наблюдательный совет принял решение о назначении членов правления.
Членами правления были назначены Ровшан Наджаф, Азер Мурсагулов и Руслан Алиханов.
Кроме того, Руслан Алиханов был назначен на должность главного исполнительного директора АИК.
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