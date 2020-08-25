Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили около 480 млн манатов

С 16 июня по 24 августа этого года Международный банк Азербайджана выплатил в качестве компенсации вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "AGBank" и "NBCBank" более 160,44 млн манатов.

Об этом АПА сообщили в Фонде страхования вкладов (ADIF), передает Day.Az.

По данным на 24 августа 3 222 вкладчикам "AGBank" выплачено в качестве компенсации 57,56 млн. манатов, а 3 469 вкладчикам "NBCBank" 102,87 млн. манатов.

С 1 июня по 24 августа "Kapital Bank" выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "Amrahbank" и "Atabank" в качестве компенсации более 319,24 млн. манатов.

В течение указанного периода по "Amrahbank" 5 270 вкладчикам было выплачено 126,97 млн манатов, по "Atabank" 8 399 вкладчикам 192,26 млн манатов компенсации.

В целом, на 24-е августа по 4 банкам, находящимся в процессе ликвидации, 20 360 вкладчикам было выплачено 479,68 млн манатов компенсации.