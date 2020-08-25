AZAL обратился к пассажирам, путешествующим спецрейсами

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам, планирующим путешествовать спецрейсами в Стамбул, Берлин и Лондон.

Как сообщает Day.Az, в обращении авиакомпании говорится:

"С сегодняшнего дня вы можете взять с собой бесплатно и сдать на регистрационный столик в аэропорту еще один багаж весом до 10 кг. Таким образом, пассажиры, путешествующие эконом-классом, могут взять с собой два багажа - 23 кг + 10 кг, путешествующие бизнес-классом - три багажа - два по 32 кг + 10 кг, а члены VIP-клуба - четыре багажа: три по 32 кг + 10 кг. Это предусматривает сдачу в багаж ручной клади для минимизации плотности в салоне самолета и обеспечения беспрепятственного входа пассажиров на борт самолета".

Следует отметить, что в качестве ручной клади разрешается брать только мужской портфель, женскую сумку, сумку для ноутбука и детское питание.