Dərs Evi предлагает 1 урок за 7 манатов семьям, материально пострадавшим в период карантина (R)

Со 2-го дня объявления карантина в Азербайджане (5 марта) Dərs Evi запустил онлайн-уроки. В целом, на сегодняшний день проведено около 5000 вебинаров, по результатам которых наши ученики смогли успешно сдать выпускные и вступительные экзамены.

В целях поддержки развития образования в стране в условиях пандемии, Gilan Holding выделил грант Центру развития и инноваций в сфере образования Dərs Evi! Так, для детей из семей, материально пострадавших в период карантина, Dərs Evi с использованием грантовых средств предлагает от 7 манатов за 1 урок!

В рамках этой стоимости ученики смогут воспользоваться следующими услугами:

Использование всех возможностей онлайн платформы-е-Dərs;

Обновлённые учебные материалы Dərs Evi;

Испытательные экзамены в течение всего года;

Полная отчётность об успехах для ученика и родителя в онлайн-платформе e-Dərs;

Дополнительные семинары и вебинары для родителей;

Письменная гарантия поступления для учеников 11 класса;

Помощь в процессе регистрации на выпускные и вступительные экзамены и в выборе специальности для учеников 11-го класса.

Dərs Evi применяет образовательную модель Blended, которая объединяет как живой, так и онлайн-формат занятий. Все занятия проводятся в системе E-dərs, ученик может в любое время вновь просмотреть видео проведенного урока.

Экономия времени, быстрая и удобная проверка домашнего задания, прямое общение с преподавателем являются одной из сильных сторон системы онлайн обучения e-Dərs. Эта система также очень удобна для родителей. Они могут отслеживать прогресс своих детей в обучении и контролировать их посещаемость.

Наша система продумана и разработана до последних мелочей, включая пробные экзамены и видеоуроки!

Выпускники наших подготовительных курсов обучаются в таких наилучших высших учебных заведениях страны, как Бакинский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова (Бакинский филиал МГУ), Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Бакинская высшая школа нефти (БВШН), Азербайджано-Французский университет (UFAZ), Бакинский государственный университет (БГУ), Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП).