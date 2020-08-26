В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

На 1 августа этого года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 1 062,4 млн. манатов, за последний месяц этот показатель снизился на 3,1 млн. манатов или на 0,3%.

Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), по сравнению с началом нынешнего года объем просроченных кредитов снизился на 210,7 млн. манатов или на 16,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 425 млн. манатов или на 28,6%.

Отметим, на 1 августа удельный вес проблемных кредитов в общем объеме кредитных вложений составил 7,3%.