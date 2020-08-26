https://news.day.az/economy/1265421.html В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
На 1 августа этого года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 1 062,4 млн. манатов, за последний месяц этот показатель снизился на 3,1 млн. манатов или на 0,3%.
Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), по сравнению с началом нынешнего года объем просроченных кредитов снизился на 210,7 млн. манатов или на 16,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 425 млн. манатов или на 28,6%.
Отметим, на 1 августа удельный вес проблемных кредитов в общем объеме кредитных вложений составил 7,3%.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре