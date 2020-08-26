https://news.day.az/economy/1265447.html В Баку выросла зарплата этих работников
В Баку выросла зарплата этих работников
Объявлен объем среднемесячной номинальной заработной платы наемных работников в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на управление статистики города Баку.
Отмечается, что в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в столице по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросла на 17,5% и составила 959,8 манатов.
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