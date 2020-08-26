Россия инвестировала в экономику Азербайджана более 5 млрд долларов

Россия в этом году инвестировала в экономику Азербайджан более пяти миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровом в России.

"Товарооборот между странами в 2019 году превысил три миллиарда долларов, рост по сравнению с 2018 годом составил 18 процентов. В текущем году темпы роста несколько снизились, но при этом сохранили позитивную динамику. Россия инвестировала в экономику Азербайджана более пяти миллиардов долларов. При этом, с чувством удовлетворения хотел бы отметить, что успешное экономическое сотрудничество между нашими странами не ограничивается только двусторонним форматом", - сказал он.

Как отметил Байрамов, Россия и Азербайджан являются инициаторами и активными участниками транзитных международных коридоров, таких как Север-Юг, Север-Запад.

"Они являются важным элементом международного транзита. И что особенно отрадно, в период ограничительных мер, связанных с пандемией, объёмы перевозок не только не уменьшились, но и продолжают расти", - добавил он.