Азербайджанским фермерам предоставят скидки

В Азербайджане началось осуществление мер по стимулированию применения на посевных участках современных ирригационных систем.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запросTrend сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, в рамках данных мер государство предлагает фермерам скидки.

"В целях стимулирования применения современных ирригационных систем, в настоящее время государство предоставляет фермерам скидку в размере 40 процентов на приобретение оросительных систем. В рамках применения этого механизма в 2019-2020 годах государство выплатило порядка 30 миллионов манатов", - сказали в министерстве.