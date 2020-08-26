Азербайджан и Россия запустят совместное производство

В настоящее время между Азербайджаном и Россией прорабатывается перспективный совместный проект в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Об этом сказал Trend руководитель представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев.

По его словам, крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники компания ООО "КЗ "Ростсельмаш" находится в процессе успешных переговоров с азербайджанской машиностроительной компанией АО "АзерМаш" относительно реализации инвестиционного проекта по организации сборочного производства российской зерноуборочной техники в Азербайджане.

Как отметил Гулиев, указанные договоренности были достигнуты ранее в Москве, где 23 ноября 2019 года в рамках Российско-Азербайджанского межрегионального форума между ООО "КЗ "Ростсельмаш" и АО "АзерМаш" было подписано соглашение об организации производства зерноуборочных комбайнов на территории Азербайджана.

"Запуск проекта по сборке техники изначально был запланирован на 2020 год. Однако, в силу мировой пандемии сроки реализация указанного проекта были сдвинуты. Предполагается, что ежегодно будет производиться 40-50 единиц техники",-отметил руководитель.

Гулиев подытожил, что в текущей ситуации в силу пандемии переговоры между компаниями ведутся в удаленном режиме, но после возобновления авиасообщения между двумя странами данный процесс перейдет в свою активную очную фазу.

Отметим, что группа "Ростсельмаш" это группа компаний, которая производит сельскохозяйственную технику. В состав группы входят 13 предприятий, производственные площадки находятся в четырёх странах. Компания выпускает технику под брендами "Rostselmash" и "Versatile".

ОАО "АЗЕРМАШ", созданное 15 ноября 2017 года, имеет в качестве стратегической цели создание автомобильной промышленности и ее развитие в Азербайджане.

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, предоставляющий отечественным экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.