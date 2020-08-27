Проживающая в Турции наша соотечественница Мина Оливиа открыла успешный бизнес

Проживающая в Турции наша соотечественница Мина Оливиа открыла в Стамбуле компании - Olivia Birlik Akademi Danışmanlık (Olivia Birlik Akademik Məsləhət), Olivia Moda Tasarım (Olivia Dəb Dizayn), а также Olivia Production.

"Мы начали свою деятельность в Стамбуле, исходя из веры в то, что станем сильнее вместе, и благодаря этой силе

будем усовершенствоваться. Мы горды этим. Наша деятельность успешно продвигается в братской стране", - сказала Мина Оливиа, добавив, что филиалы компании начнут свою деятельность и в Азербайджане. По ее словам, работы в этом направлении уже завершаются.

Отметим, что в составе Olivia Birlik Akademi Danışmanlık оказываются услуги в следующих направлениях: строительство бизнеса, спонсорское направление, популяризация марки, исполнение проекта, организация культурных, спортивных мероприятий, а также консультации по вопросам недвижимости.

По словам руководителя компании Мурата Себана, услугами компании пользуются граждане Азербайджана и других зарубежных стран. Также компания осуществляет своеобразные проекты. В настоящее время реализуется ряд проектов в области производства фильмов и сериалов, а

также проекты в сфере культуры, искусства и моды.

Olivia Moda Tasarım? будучи брендом "Olivia Brand"? уже представила своим клиентам женскую коллекцию. В настоящее время ведется подготовка новых дизайнерских работ. Стоит отметить, что во всех трех компаниях работает профессиональная команда. По словам Мины Оливии, дан старт службе онлайн-продаж "MiraylaStore". Представлены марки ведущих мировых брендов по доступной цене. В ближайшее время служба будет доступна на территории Азербайджана, Грузии и ОАЭ.

Проживающих в Азербайджане мы приглашаем для быстрого и удобного шопинга по адресу - https://www.miraylastore.com/.

Адрес компании:

Турция, город Стамбул

Emirgan məhəlləsi, Çamfıstığı küçəsi 16

Telefon: +90 (212) 323 11 00

İnstagram: @oliviabirlik @oliviamodatasarim @oliviaxeber