AZAL обратился к приезжающим из-за границы гражданам Азербайджана

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к гражданам Азербайджана, приезжающим в Баку из-за границы.

Как сообщили Day.Az в компании, в обращении говорится:

"На специальные рейсы авиакомпании, помимо граждан Азербайджана допускаются руководители, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в Азербайджане, и члены их семей, иностранцы - один из родителей, супруги или малолетние дети которых являются гражданами Азербайджанской Республики, иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана".