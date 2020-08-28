BirBank продлил кешбэк кампанию для держателей карт Visa (R)

Совершая платеж с помощью карт Visa через BirBank - самое популярное приложение страны, имеющее более 1 миллиона загрузок, можно зарабатывать кешбэк. Данная акция представлена в рамках партнерства Kapital Bank с компанией Visa International.

Кампания, которая должна была завершиться 10 августа, продлена до 10 сентября. Согласно условиям, клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей картами Visa на сумму минимум 5 манатов каждая, могут получить кешбэк в размере 25 манатов. С помощью одной карты Visa в акции можно принять участие только 1 раз в месяц и выиграть указанную сумму.

Следует отметить, что пользователи Android, установив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей какую-либо карту VISA от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.