Массовые проверки в азербайджанских отелях

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 8 августа 2020 года № 287 "Об утверждении Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджанской Республике в период коронавирусной пандемии (COVID-19)", в целях осуществления контроля за соблюдением требований этих правил, с 24 августа по всей стране начались мониторинги. В мониторингах наряду с представителями Государственного агентства по туризму принимают участие сотрудники соответствующих государственных структур и местных органов исполнительной власти.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с этой целью в гостиницах, расположенных в Баку и регионах, было назначено ответственное лицо по каждому отелю, проведены предварительные тренинги. В рамках борьбы с COVID-19 организованы специальные тренинги для лиц, проводящих мониторинг в гостиницах с целью защиты здоровья своих сотрудников и гостей.

Гостиницам, соблюдающим требования указанных правил, со стороны Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики будет присвоен санитарно-гигиенический знак SAHMAN.