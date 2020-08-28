Пакистан получил азербайджанский газ

28 августа азербайджанская госкомпания SOCAR поставила в Пакистан примерно 140 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Поставка была осуществлена сегодня", - сказал он.

Как ранее сказал Ахмедов, международные поставки СПГ SOCAR Trading начала осуществлять около трех лет назад.

"Сегодня мы покупаем и продаем СПГ по весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. Как вы понимаете, СПГ покупается у третьих сторон и является частью нашего товарооборота между третьими сторонами и покупателями. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого морского выхода нашей страны к мировому океану. Таким образом предложение СПГ Пакистану по низкой цене никак не повлияет на прибыль Азербайджана от продаж собственного природного газа. В то же время это является очередным шагом в направлении поддержания продуктивных и теплых экономических отношений с этим партнером и дружественной нам страной", - сказал он.

Ахмедов сказал, что SOCAR регулярно осуществляет поставки углеводородов в Пакистан, намерен и в будущем работать в этом направлении.

Отметим, что SOCAR предложила Пакистану самую низкую цену на спотовый СПГ - на уровне 5,73 процента цены на нефть марки Brent, что эквивалентно примерно 2,2 доллара за миллион британских тепловых единиц.